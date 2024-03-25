الاحتلال يقتحم المُصلى القبلى للمسجد الأقصى ويُجبر المعتكفين على مغادرته

أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المعتكفين فيه على مغادرته، لتأمين اقتحامات المستوطنين اليوم الإثنين ثانى أيام عيد المساخر.



وفى سياق متصل، أقدم مستوطنون على الرقص والغناء قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع إحياء العيد اليهودى، ومنع الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من الاعتكاف فى المسجد الأقصى.



واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا مقدسيا، لم تعرف هويته بعد، قرب باب العامود بالبلدة القديمة من القدس.



وفى وقت سابق الليلة، أدى الآلاف صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى، رغم إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلى.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس فى بيان صحفى أن 40 ألف مصل أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.