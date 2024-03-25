الاتحاد الأوروبي يحقق مع أبل وجوجل وميتا بشأن الامتثال للقواعد الرقمية

كتبت: هناء أبو العز

قالت المفوضية الأوروبية إن شركات Apple وGoogle وMeta ، قد لا تلتزم بقواعد المنافسة الرقمية الجديدة، وقد تواجه غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية إذا قررت المفوضية الأوروبية أنها تنتهك القوانين.

وحذرت المفوضية الأوروبية من أن شركات آبل وجوجل وميتا قد لا تلتزم بقواعد المنافسة الرقمية الجديدة، حيث فتحت تحقيقات قد تؤدي إلى غرامات.

وتأتي التحقيقات بعد 18 يومًا فقط من اضطرار عمالقة التكنولوجيا إلى الامتثال لقانون الأسواق الرقمية ، لفتح خدماتهم أمام المنافسين.

وستقوم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، بالتحقيق في جهود شركة Alphabet المالكة لشركة Google وشركة Apple للسماح للمطورين بتوجيه المستهلكين إلى العروض خارج متاجر التطبيقات الخاصة بهم، وستقوم أيضًا بالتحقيق مع Google للتحقق مما إذا كان عرض نتائج البحث يفضل التسوق أو الرحلات الجوية أو خدمات البحث المتخصصة الأخرى على المنافسين.

وقال محامي جوجل، أوليفر بيثيل إن الشركة أجرت تغييرات كبيرة على الطريقة التي تعمل بها في أوروبا وستواصل الدفاع عن نهجنا في الأشهر المقبلة.

كما سيتم التحقيق مع شركة آبل بشأن إجراءاتها للسماح للمستخدمين ببذل المزيد من الجهد لتخصيص أجهزتهم عن طريق إلغاء تثبيت البرامج أو تغيير الإعداد الافتراضي لشركة آبل أو استخدام شاشات الاختيار لمطالبة المستخدمين باختيار متصفح أو محرك بحث لهواتفهم.

وقالت المفوضية: إن إجراءات أبل، بما في ذلك تصميم شاشة اختيار متصفح الويب، ربما تمنع المستخدمين من ممارسة اختيارهم للخدمات بشكل حقيقي داخل نظام أبل البيئي.

وقالت اللجنة إن نموذج الدفع أو الموافقة الخاص بشركة Meta لوسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو Instagram، والذي يطلب رسوم اشتراك لتجنب تتبع الإعلانات قد لا يوفر بديلاً حقيقيًا في حالة عدم موافقة المستخدمين.

وقال تييري بريتون، رئيس السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إن المسؤولين لديهم شكوك جدية في أن الموافقة مجانية حقًا عندما تواجه خيارًا ثنائيًا، إما الدفع أو عدم الدفع مقابل الخدمة.

وقال مات بولارد، المتحدث باسم ميتا، إن الاشتراكات كبديل للإعلان "هي نموذج أعمال راسخ في العديد من الصناعات".

وأمام اللجنة 12 شهراً لإنهاء هذه التحقيقات، وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية إذا قررت المفوضية أنها تنتهك القواعد.

ويقوم الاتحاد الأوروبي أيضًا بفحص أمازون للتحقق مما إذا كان يفضل منتجات علامته التجارية الخاصة على متجر أمازون، وستتحقق أيضًا من هيكل الرسوم الجديد لشركة آبل والشروط والأحكام الأخرى لتنزيل التطبيقات من خارج متجر التطبيقات الخاص بها.



