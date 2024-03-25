إلغاء مظاهر الاحتفال ودقيقة حداد على ضحايا المركز التجارى بروسيا

رسالة سوتشي - إسلام سعيد

قررت إدارة معرض آتوم إكسبو 2024 في سوتشي بموسكو إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية وكذلك الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا المركز التجاري في موسكو والذي راح ضحيته قرابة 143 شخصاً.

ويعتبر المنتدى الدولي "آتوم إكسبو-2024" أحد أهم الفعاليات في الصناعة النووية العالمية، وهو أكبر معرض ومنصة أعمال حيث تتم خلاله مناقشة الوضع الراهن للصناعة النووية وصياغة اتجاهات تطويرها في المستقبل.

ويتضمن آتوم إكسبو معرضا وبرنامج أعمال واسع النطاق، وموضوعاته الرئيسية تطوير الطاقة النووية كمصدر صديق للبيئة؛ ادارة الثروات البشرية؛ وإنشاء البنية التحتية للطاقة النووية؛ وتمويل الطاقة والاستثمار؛ تطوير التقنيات النووية غير المتعلقة بالطاقة، حيث يتم تنظيم هذا الحدث منذ 2009 بدعم من شركة روساتوم الحكومية.

وتشهد النسخة الحالية معرض اتوم اكسبو 2024 مناقشات حول عملية تطور الطاقة النووية، ومستقبل الصناعة النووية وأهم الابتكارات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويجرى تنظيم ندوة على هامش المعرض تحمل عنوان "حلول الطاقة المستدامة..توليد الطاقة المتجددة والنووية بشكل متناغم" والتي تتطرق إلي مناقشة التحديات الجديدة لأنظمة الطاقة والمساهمة المتزايدة للطاقة الخضراء و نمو الطاقة المنخفضة الكربون.