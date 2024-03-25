انطلاق فعاليات معرض آتوم اكسبو فى سوتشى بموسكو بمشاركة دولية موسعة

رسالة سوتشي - إسلام سعيد

انطلقت فعاليات معرض اتوم اكسبو 2024 في سوتشي بموسكو بمشاركة دولية موسعة، حيث يعتبر المنتدى الدولي "آتوم إكسبو-2024" أحد أهم الفعاليات في الصناعة النووية العالمية، وهو أكبر معرض ومنصة أعمال حيث تتم خلاله مناقشة الوضع الراهن للصناعة النووية وصياغة اتجاهات تطويرها في المستقبل.

وتشهد النسخة الحالية معرض اتوم اكسبو 2024 مناقشات حول عملية تطور الطاقة النووية، ومستقبل الصناعة النووية وأهم الابتكارات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويجرى تنظيم ندوة على هامش المعرض تحمل عنوان "حلول الطاقة المستدامة..توليد الطاقة المتجددة والنووية بشكل متناغم" والتي تتطرق إلي مناقشة التحديات الجديدة لأنظمة الطاقة والمساهمة المتزايدة للطاقة الخضراء ونمو الطاقة المنخفضة الكربون.

ويتم ضمان استقرار مزيج الطاقة النظيفة من خلال توافر خيارات توليد الأحمال الأساسية منخفضة الكربون، مثل الطاقة النووية أو الطاقة الكهرومائية، وهناك ميزة أخرى لمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، وهي الحد الأدنى من تأثير تكاليف الوقود على أسعار الكهرباء للمستهلكين النهائيين، وهي المحاور التي يتم مناقشتها أيضا في هذه الندوة المرتقبة.

ويجرى مناقشات حول الصناعة النووية والحلول التي يمكن أن تقدمها المحطات النووية الكبيرة و المفاعلات الصغيرة سواء كانت أرضية أو عائمة، مما يجعل من الممكن إنشاء نظام طاقة مناسب لأي بلد في العالم، وتواجه العديد من البلدان حاليًا تحديات مختلفة أثناء التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون حيث تناقش الجلسات الإجابة على عدد من الأسئلة لعل منها ما هي العوامل التي تحدد تصميم مزيج الطاقة الأمثل منخفض الكربون؟ كيف يمكن للخصائص الجغرافية وتقلبات أسعار وتكلفة الطاقة الخضراء أن تلعب دورها؟ كيف يؤدي اختيار المستهلك إلى زيادة الطلب على حلول الطاقة منخفضة الكربون؟ علاوة على ذلك، ما هي التقنيات التي يمكن أن تعزز التحول المستدام والفعال للطاقة؟