أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 25-3-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25-3-2024.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وسيتي للتحاليل الطبية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والدلتا للسكر، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1، وبالم هيلز للتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية.



البورصة تربح 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.964 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.23%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 30.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 70.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، 314.2 ألف جنيه، 43.5 مليون جنيه، 18.6 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 29344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 35751 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12503 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9597 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6977 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.070 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 16.67%.

- جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.035 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 12.90%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 46.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.76%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 69.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.36%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 3.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.31%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-3 بسعر إغلاق 0.401 جنيه بنسبة تراجع بلغت 41.72%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.50%.



- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 250.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%.

- المشروعات الصناعية والهندسية بسعر إغلاق 0.276 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.76%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.94%.