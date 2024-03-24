6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل مدينة بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، مساء السبت، حملة موسعة لتحديد تعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بالمدينة، وقامت بكتابة السعر الموحد على كل توك توك، وهي 6 جنيهات فقط، وذلك بناءً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وشارك في الحملة محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات والإزالات، ورجال الشرطة، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات، وعلي البسراوي، مدير قسم الإزالات، والعاملين بقسم الإشغالات.

وألزمت الحملة السائقين بكتابة التعريفة المتعارف عليها داخل مدينة بيلا وهي قيمة 6 جنيهات فقط لا غير علي زجاج التكاتك بخط واضح وظاهر، وإلا سيعرض نفسة لتسليم التوك توك الى مجلس مدينة بيلا، مناشدة المواطنين بالالتزام بدفع أجرة التوك توك 6 جنيهات فقط لا غير.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن تحديد تعريفة ركوب التوك توك بالمدينة، من أجل التصدى لأى أشكال للخروج عن القانون، مشدداً على أهمية التواجد الميداني في الشوارع لمراقبة تعريفة الركوب الخاصة بالتكاتك، والإلتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لوضع تعريفة الركوب لكافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة فور الزيادة الجديدة لأسعار البترول.

ووجه محافظ كفر الشيخ، تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف السيارات لضمان إلتزام سائقى السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين للتعليمات، فضلاً عن إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر، وإلزام السيارات بخطوط السير المقررة بين المواقف وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة .

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة للإلتزام بالتعريفة الجديدة ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة.



تثبيت الأجرة بـ6 جنيهات فقط



تثبيت الأجرة بـ6 جنيهات فقط