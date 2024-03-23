اليوم السابع
Ads
السبت، 23 مارس 2024 04:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف الأجرة ويشدد على الالتزام بتعريفة الركوب

السبت، 23 مارس 2024 03:20 م
محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف الأجرة ويشدد على الالتزام بتعريفة الركوب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، وذلك عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، أمس، بتحريك سعر السولار والبنزين .

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد الموقف البحري "المراغة - طهطا - طما"، بمنطقة سيتي، والتقى عددًا من السائقين والركاب المترددين على الموقف، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد انتظام سير العمل بمجمع مواقف قرى مركز سوهاج، بنطاق حي غرب سوهاج، وموقف سيارات " ساقلتة، ودار السلام " بمدينة ناصر، وذلك لمتابعة حركة نقل الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير المقررة .

وأكد "المحافظ"، على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور، والمواقف، والوحدات المحلية؛ لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مشددا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة .
 







سوهاج

محافظ سوهاج

التعريفة

طهطا

المراغة

امن سوهاج




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة