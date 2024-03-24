وزارة الرى تنتهي من تأهيل 309 كيلو مترات من الترع عام 2023

كتب مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمى للمياه، أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انتهاء وزارة الموارد المائية والرى عام 2023 من تأهيل نحو 309 كيلو مترات من الترع بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف الجهاز، أنه يجرى حالياً العمل على تأهيل ترع بأطوال 879 كيلو مترا، ومن المقرر الإنتهاء من أطوال كبيره منها خلال العام الجارى 2024.

وتأتى هذه الجهود فى إطار قيام وزارة الموارد المائية والرى بدورها فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية التى تغطى أنشتطهـا فى المرحلة الأولى عدد 54 مركز فى نطاق 20 محافظة.

وقال الجهاز، أن نسبة مياه الصرف الصحى المنزلى التى تم معالجتها بطريقة أمنة فى مصر بلغت 74% وذلك عام 2022 مقابل 46% عام 2020 فى الوقت الذى بلغت فيه تلك النسبة 58% على مستوى العالم عام 2022 - وفقاً لما ورد على منصة الأمم المتحدة للمؤشر (6-3-1)من مؤشرات التنمية المستدامة الأممية استناداً إلى تقارير وطنية-.

وسجلت كمية مياه الصرف الصحى المعالج المستخدمة فى رى الغـابات الشجرية نحو (59.9) مليون م3 فى حين بلغت مساحة أراضى الغابات الشجـرية المستفيدة 6.5 ألف فدان وكان لمحافظة سوهاج النصيب الأكبر منها بمساحة 3.2 ألف فدان بنسبة بلغت 48.9% من الإجمالى وذلك عام 2022.

وبلغت كمية المياه الجوفية العميقة والسطحية 9.09 مليار م3 بنسبة مساهمة بلغت 11.1% من إجمالى الموارد المائية المتاحة عام2023، مقابل (8.83) مليار م3 بنسبة مساهمة بلـغت 10.9% من إجمالى الموارد المائية المتاحة عام 2022.