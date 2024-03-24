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وزارة التموين: استمرار ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

الأحد، 24 مارس 2024 01:00 م
وزارة التموين: استمرار ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30% معارض أهلا رمضان
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية لمد المعارض بالمنتجات أولا بأول وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30% بجانب طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة .

وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت على  استمرار صرف رغيف الخبز على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستمرار دعم الخبز، حيث تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة إنتاج الخبز  حتى يظل سعر الرغيف ثابتا على بطاقات التموين رغم تحريك سعر السولار.







وزارة التموين

سلع معارض اهلا رمضان

أسعار السلع بمعارض اهلا رمضان

تخفيضات معارض اهلا رمضان 2024




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