اليوم السابع
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التموين: لولا توحيد سعر صرف الدولار لارتفع جرام الذهب عيار 21 لـ4 آلاف جنيه

الأحد، 24 مارس 2024 09:00 ص
التموين: لولا توحيد سعر صرف الدولار لارتفع جرام الذهب عيار 21 لـ4 آلاف جنيه مشغولات ذهبية
كتب مدحت وهبة

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أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أنه لولا توحيد سعر صرف الدولار وتراجع سعره لأقل من 47 جنيها لارتفع الذهب لأكثر من 4 آلاف جنيه لعيار 21، لافتا إلى أن سعر الذهب حاليا يقترب من السعر العالمى، وبالتالى فإن عمليات الشراء مناسبة فى الوقت الحالى لمن يريد اقتناء المعدن الثمين .

 

وأنهت الأونصة العالمية تداولات أسبوع مليئا بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخى فى الذهب نتيجة تغير فى توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية الأسبوع فقد الذهب جزءا كبيرا من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة القادمة للذهب.







وزارة التموين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جام الذهب عيار 21




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