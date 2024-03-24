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موعد أذان المغرب فى مراكز محافظة شمال سيناء ومدة ساعات الصوم

الأحد، 24 مارس 2024 11:38 ص
موعد أذان المغرب فى مراكز محافظة شمال سيناء ومدة ساعات الصوم مئذنة - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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ننشر موعد أذان المغرب ومدة ساعات الصوم فى كل مناطق محافظة شمال سيناء اليوم الأحد 14 رمضان، حيث يبحث عنه كبير من المواطنين.

ويستعرض "اليوم السابع" مواقيت الأذان ومدة ساعات الصوم فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة، والمواعيد حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

ـ  مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء موعد أذان المغرب الساعة 5.59، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و4  دقائق.

ـ مدينة بئر العبد موعد أذان المغرب  الساعة 6.2، ومدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق.

ـ مدينة رفح الجديدة موعد أذان المغرب الساعة 5.58، و مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق .

كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح .


 







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