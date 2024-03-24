تعرف على موعد أذان المغرب اليوم الأحد بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

سوهاج محمود مقبول

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأحد 24-3-2024، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته فى الرابع عشر من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأحد 24-3-2024، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ويأتى موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأحد 24-3-2024 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:08 دقيقة

- موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 4:08 دقيقة

- موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:28 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروف بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 5:52 دقيقة

- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:59 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:07 دقيقة.

- موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:22 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الاحد في محافظة سوهاج اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 13 من الساعات 59 دقيقة

كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، في جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية.