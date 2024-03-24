محافظ كفر الشيخ يعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وانعقاد غرفة العمليات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لاستمرار سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود كلاً من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين، وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، حرصاً على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الخط الساخن رقم 114 والرقم 0473220792، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن انخفاض فى درجات الحرارة ،ونشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل، لتصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 20 درجة للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى، ودرجة الحرارة بكفر الشيخ، 19 درجة للعظمي، و12 درجة للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار ويعمل على حجب أشعة الشمس، كما أشارت هيئة الأرصاد المصرية إلى ظهور السحب الرعدية الممطرة تقترب من الحدود المصرية أقصى غرب البلاد، ومع تقدم الوقت تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.