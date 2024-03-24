محافظ القاهرة يتفقد مدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات بها

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.



وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.



وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المصانع الصغيرة والورش الحرفية التى تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات والتى تم إقامتها بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى وتضم مصانع (ملابس، سجاد اليدوى) ، كما تفقد عددًا من الحضانات الخاصة بأبناء الأسمرات والتى تم تنفيذها بصورة حضارية لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة .



تفقد محافظ القاهرة عددًا من المصانع الصغيرة



جولة محافظ القاهرة فى مدينة الأسمرات



محافظ القاهرة خلال الجولة



محافظ القاهرة يتفقد مدينة الأسمرات



وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذه المصانع الصغيرة والورش فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها .

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وعدد من قيادات المحافظة .