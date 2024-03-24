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طرح كحك العيد فى معارض أهلا رمضان بالجيزة بأسعار مخفضة

الأحد، 24 مارس 2024 02:58 م
طرح كحك العيد فى معارض أهلا رمضان بالجيزة بأسعار مخفضة كحك العيد فى معارض أهلا رمضان بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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طرحت معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة كعك وبسكويت العيد بكميات كبيرة وجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك لضبط الأسواق وتخفيف العبء كاهل المواطنين.

ورصد "اليوم السابع" خلال جولة له داخل معرض "أهلًا رمضان" في شارع ترعة الزمر بالعمرانية، تخفيضات على أسعار الكعك والبسكويت. 

وتقام معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الجيزة في المناطق الآتية: شارع ترعة الزمر بالعمرانية، وشارع عمرو بن العاص بالبدرشين، وشارع المطار بإمبابة، وتقاطع الشارع الفاصل بين الحى الحادي عشر والحى الثاني عشر محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر، ومركز خدمات الحي الأول بساحة انتظار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد".







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معارض اهلا رمضان بالجيزة تطرح كحك العيد

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