طبيبة بيطرية توضح كيفية منع حدوث حروق التجميد باللحوم

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن كثيرا من المنازل عند تخزينها لأى نوع من أنواع اللحوم أو الدواجن في الفريزر يكتشفون وجود بقع بيضاء أو بلورات من الثلج، وهى عبارة عن حروق تجميد تكون موجودة على الأغذية المجمدة بسبب حدوث الجفاف، اى فقد الرطوبة فى السطح، ويكون سببها عدم الحفظ بطريقة سليمة، وهى لا تسبب المرض، لكنها تجعل الطعام صلب القوام ولامذاق له.

وأضافت سالى،: أن عدم وجود هواء فى أكياس الحفظ، يعنى عدم وجود حروق تجميد، فكيف نمنع حدوث هذه الحروق ؟

ويمكن ذلك من خلال:

1- استخدام أكياس الفريزر شفافه فى الحفظ مع ضرورة إخراج الهواء منها ثم إحكام لفها.

2- يمكن استخدام أوعية الفريزر المخصصة والمحكمة الإغلاق، وقبل وضع الغطاء من الأفضل تغطيتها بورق لف بلاستيكي لتجنب حدوث حرق التجميد نتيجة ملامسة الطعام للهواء الذي بداخل الوعاء.

3- عدم وضع الأغذية ملاصقة لجدار الفريزر.

4- الالتزام بفترة الصلاحية لكل نوع من أنواع الأغذية المجمدة مع وضع كارت مرفق لكل منها موضح به التاريخ.