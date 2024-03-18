أسعار اللحوم فى معرض أهلا رمضان بالبدرشين بعد التخفيض

كتبت - مرام محمد

يطرح معرض "أهلًا رمضان" في مركز ومدينة البدرشين، منتجات اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك ضمن عشرات السلع الغذائية الأساسية التي يطرحها المشاركون بالمعرض يوميًا بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في شهر رمضان الكريم.

وجاءت أسعار اللحوم البلدي في معرض "أهلًا رمضان" في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، والتي يقدمها أحد المشاركين بالمعرض، على النحو الآتي: لحم بلدي كبيرة بـ260 جنيهًا للكيلو، ولحم بلدي عزب بـ285 جنيهًا للكيلو، ولحم بلدي كندوز صغيرة بـ300 جنيه للكيلو.

ويشهد المعرض، متابعة دورية من إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، من حيث سلامة الأكياس ودرجة التجميد وتاريخ الإنتاج والصلاحية إلى جانب جودة السلع الغذائية والتموينية المعروضة واللحوم والدواجن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوفر المعرض احتياجاتهم المواطنين من مختلف المنتجات والسلع، ومنها الأرز، المكرونة، البقوليات، الزيوت، السمن، الجبن ومشتقات الألبان، اللحوم والدواجن البلدي والمجمدة، مصنعات اللحوم، ياميش رمضان، بالإضافة إلى الملابس والأحذية.