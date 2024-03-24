شاهد نسب تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح نسب تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح، حيث تنفذ مصر شبكة جديدة للقطارات السريعة تعمل بالجر الكهربائى، من خلال انشاء 3 خطوط للقطار السريع تربط جميع المدن والمحافظات، بالإضافة إلى ربط الموانئ والمناطق الصناعية بخطوط السكة الحديد، ومن أهم الخطوط الجارى إنشاؤها، الخط الأول للقطار السريع، "السخنة - العلمين الجديدة – مطروح بطول 675 كم".

ويعرف الخط الأول للقطار السريع باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).

ويهدف المشروع إلى خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور "السخنة – الدخيلة" اللوجيستى وأطلق عليه بعض الخبراء قناة سويس جديدة على القضبان، وربط المناطق الصناعية "مناطق الإنتاج" بالموانئ البحرية "مراكز التصدير"، ومع اكتمال باقى الخطوط للقطار السريع سيتم ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة " الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... " بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.