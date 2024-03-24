اليوم السابع
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الأحد، 24 مارس 2024 04:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سكرتير عام سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بطما وطهطا والمراغة

الأحد، 24 مارس 2024 04:06 م
سكرتير عام سوهاج يتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة بطما وطهطا والمراغة جانب من الجولة
سوهاج عمرو خلف

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تفقد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج،  مواقف السيارات بنطاق مراكز " طما، و طهطا، والمراغة "، يرافقه رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي إدارات المرور والمواقف ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة واحكام الرقابة على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة، عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك سعر السولار والبنزين.

وتابع السكرتير العام سير العمل وانتظام حركة نقل الركاب، واطمأن على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ووضع ملصقات بالتعريفة الجديدة بحجم كبير وواضح في مداخل ومخارج المواقف، وكذلك أرقام استقبال الشكاوى الداخلية لإدارة خدمة المواطنين، والأزمات، والمواقف، بديوان عام المحافظة، وأرقام منظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع " .

واستمع " عبد الجابر " إلى عدد من الركاب والسائقين، مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال المواطنين، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.







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