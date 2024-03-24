اليوم السابع
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حفل إفطار ألف صائم.. قوافل السعادة تصل الأسمرات.. فيديو

الأحد، 24 مارس 2024 06:00 م
حفل إفطار ألف صائم.. قوافل السعادة تصل الأسمرات.. فيديو حفل افطار 1000 صائم
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع تجهيزات حفل الافطار ل 1000 صائم بمدينة الاسمرات بالقاهرة ضمن فاعليات قوافل السعادة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية بخطورة المخدرا، كما سيقام بالمدينة الشبابية بالاسمرات حفلا للانشاد الدينى وستمر سيارات بشوارع المدينة لتوزيع الهدايا والالعاب على الأطفال.


وسيتم تنظيم عدة فعاليات مختلفة منها ورش حكي للأطفال للتوعية بمخاطر الإدمان، وكذلك رسم وتلوين وجوه الأطفال بأعلام مصر وفلسطين وغيرها من الرسومات الكرتونية، بالإضافة إلى فقرات إنشاد ديني، والأراجوز، وكذلك الإفطار المجمع، ثم سيارة المبادرة التي تنقلت داخل الشوارع لتوزيع الهدايا ووجبات الإفطار على المواطنين.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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حفل افطار 1000 صائم

 

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حفل افطار 1000 صائم

 

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حفل افطار 1000 صائم

 

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حفل افطار 1000 صائم

 

 







حياة كريمة

مؤسسة حياة كريمة

مبادرة قافلة السعادة

التحالف الوطني




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