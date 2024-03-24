اليوم السابع
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جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مستشفى الأمل فى قطاع غزة

الأحد، 24 مارس 2024 07:03 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مستشفى الأمل فى قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الإذاعة العبرية، إن الجيش الإسرائيلي (قوات من الشاباك) بدأت باقتحام منطقة مستشفى الأمل في قطاع غزة.

وأضافت الإذاعة: "بعد معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود إرهابيين في المنطقة يستخدمون البنية التحتية المدنية لأغراض إرهابية، بدأت القوات العمل".

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه تم إخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك من مستشفى الأمل باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأوضحت "الهلال" في تصريح مقتضب، اليوم الأحد، أن من تبقى حاليا في المستشفى هم الطواقم الخاصة، إضافة إلى 9 مرضى و10 مرافقيهم، وأسرة نازحة لديهم أطفال ذوو حالات خاصة.

وشددت على الحاجة لإخلاء المرضى والجرحى، إضافة إلى جثماني الشهيدين الزميل أمير أبو عيشة، وجريح كان يُعالج في المستشفى، استشهد اليوم عقب إصابته بالرأس.


وأشارت إلى أن آليات الاحتلال لازالت تحاصر جميع مداخل المستشفى بالكامل، ويمنع تحرك أي أحد من الطواقم المتواجدة حاليا في المستشفى من التحرك خارجه.







مستشفى الأمل في قطاع غزة

مستشفى الأمل

غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي




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