إخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك من مستشفى الأمل بخان يونس

وكالات

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه تم إخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك من مستشفى الأمل باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس.



وأوضحت "الهلال" في تصريح مقتضب، اليوم الأحد، أن من تبقى حاليا في المستشفى هم الطواقم الخاصة، إضافة إلى 9 مرضى و10 مرافقيهم، وأسرة نازحة لديهم أطفال ذوو حالات خاصة.



وشددت على الحاجة لإخلاء المرضى والجرحى، إضافة إلى جثماني الشهيدين الزميل أمير أبو عيشة، وجريح كان يُعالج في المستشفى، استشهد اليوم عقب إصابته بالرأس.



وأشارت إلى أن آليات الاحتلال لازالت تحاصر جميع مداخل المستشفى بالكامل، ويمنع تحرك أي أحد من الطواقم المتواجدة حاليا في المستشفى من التحرك خارجه.