تموين القليوبية: توفير كافة الخدمات بالإسكان بديل العشوائيات بالعبور الجديدة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تكليف فريق عمل للمتابعة والمرور بمناطق الإسكان بديل العشوائيات بنطاق المحافظة، ومتابعة موقف توافر الخدمات التموينية الخبز والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق بصفة أساسية لحين توافر المقرات المطلوبة من خلال فتح منافذ الخبز والمنافذ السلعية المتحركة.

وتابعت المديرية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بناءا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشكيل لجان للمرور على المدن التي تم نقل سكان العشوائيات إليها والوقوف على مطالب واحتياجات هذه المدن من خدمات لتوفير حياة كريمة لتلك الأسر، ومن أهمها ما يخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأشارت، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة مجدى عبد الكريم عامر مساعد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ويعاونه فريق عمل من مديرية التموين وإدارة تموين الخانكة ومكتب تموين العبور، وعلى الفور تم التنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة وتم التوجه إلى مدينة العبور الجديدة ومعاينة المناطق السكنية بديل العشوائيات.

وتابعت، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها معاينة واستلام وحدة إدارية بالحي الـ14 بالعبور الجديدة، لتوفير الخدمات لقاطني المنطقي وخدمة إصدار البطاقات التموينية، كما تم معاينة مخبز تابع لجهاز مدينة العبور الجديدة جاهز للتشغيل وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله وانتاج الخبز المدعم، وأيضا معاينة 2 محل تابع لجهاز مدينة العبور الجديدة وجارى اتخاذ الإجراءات لإنشاء مشروع جمعيتي بها لتوفير السلع التموينية المدعمة.

وألمحت، أنه تم معاينة منافذ توزيع تابعة للجهاز لتوفير السلع والخدمات والخضر والفاكهة للمواطنين وجارى العمل على تشغيلها، وأيضا توفير سيارة متنقلة بالمنطقة لصرف المقررات التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية، كما تم توفير سلع أساسية من سكر وزيت وأرز ومكرونة وسمن وفول وكافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وأيضا توفير الخبز البلدي المدعم بصفة يومية لحين إنهاء إجراءات تشغيل المخبز ومشروع جمعيتي ومنافذ الخدمات

واستطردت، أنه تم توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، وتوفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى معرض أهلا رمضان الذى تم افتتاحه بالعبور الجديدة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة، وجارى المتابعة بصفة يومية ومستمرة على مدار الساعة للعمل على تلبية الخدمات للمواطنين والتدخل الفوري للعمل على توفير الاحتياجات اللازمة.



جانب من توزيع السلع الغذائية



توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة



توزيع الخبز



الخضراوات والفاكهة