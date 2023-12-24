"تموين الشرقية" يحرر 42 ألف مخالفة في حملات رقابية خلال عام 2023

الشرقية – إيمان مهنى

جهود مكثفة بذلتها مديرية التموين بمحافظة الشرقية، خلال عام 2023، من أجل تطوير الخدمات التموينية للمواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لتجار السوق السوداء، فتم تحرير حوالي 42 ألف مخالفة بحملات رقابية خلال عام 2023 ومصادر 433 طن سلع مدعمة ، زيادة منافذ خدمة جمعية جمعيتي بعدد 73 منفذا جديدا والتعاقد مع 124 سلسلة تجارية وسوبر ماركت لطرح سلع بأسعار مخفضة ودخول 11 صومعة .

وقالت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه تم تحرير حوالي 42 ألف محضرا خلال هذا العام، فبلغت المحاضر المحررة على المخابز حتى نهاية نوفمبر الماضي، 27الف 332 محضر، ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و اكثر من 14 ألف محضر مخالفات في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص و محاضر غش تجارى وضد تجار تموين مخالفين، وأسفرت الحملات عن ضبط سلع مدعمة بكميات كبيرة قبل تهريبها للسوق السوداء، مثل 140 طن دقيق بلدي مدعم، 231 طن أرز أبيض و شعير، أكثر من 47 طن سكر،15 طن مواد بترولية.

في إطار رفع كفاءة الخدمة و تنفيذا للبرنامج القومي للتحول الرقمي، تم التوسع في إنشاء المراكز المطورة لخدمة البطاقات التموينية، فدخل الخدمة هذا العام 6 مراكز ليصبح العدد عددها 38 مركزا، بالإضافة الي عدد 2 شباك في المركز المتميز برفقة السجل التجاري، موضحا أن مجمع العاشر هو من أكبر مجمعات الخدمية حيث يضم 11 شباك خدمة ومكاتب ادارية وخدمية ومكتب تموين ثان العاشر ويضم 5 شباك لخدمة المواطنين، بالإضافة الى ادارة تموين العاشر من رمضان وتم تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والأثاث بحيث يتم تقديم خدمة نموذجية للمواطنين المترددين علي المجمع، كما حصل مركز هرية علي جائزة التمييز الحكومي لهذا العام .

وأضافت أنه تم دخول 4 صوامع حقلية الخدمة ساهمت بشكل كبير في رفع السعة التخزينية محصول القمح بالمحافظة، وهي "صوامع منيا القمح – صوامع طوخ القراموص – صوامع نزلة خيال – صوامع أبوحماد " وكل صومعة مكونة من 4 خلايا سعة كل خلية 1250 طن .

و أكدت أنه تم تدعيم خطة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة ، وتم الموافقة على افتتاح 73 منفذ لمشروع جمعيتي ليصبح الاجمالي 830 منفذ، بالإضافة الي 21 سيارة مشروعات منافذ وخدمات تسويقية متنقلة ومشروع تحيا مصر لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبيع السلع التموينية ونقاط الخبز ،و تشغيل 3 مخابز في القرى الأكثر احتياجاَ، كما تم التعاقد مع السلاسل التجارية والسوبر ماركت بمدن ومراكز المحافظة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة كما ضخت من خلالها أطنان من السكر المدعم بسعر 27 كيلو .

وتابعت أنه تم الرد علي حوالي 3 آلاف شكوي المواطنين عبر بوابة خدمة المواطنين بالمحافظة و الوزارة.