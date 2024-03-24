تفاصيل انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم بنقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

انطلقت أولى مباريات الدورة الرمضانية الموسم الثالث لنقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وبحضور الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة وأعضاء المجلس والكابتن أحمد عادل لاعب نادي الأهلي والاتحاد السابق ومشاركة 28 فريقا من مختلف شباب المهندسين.

وافتتحت مباريات الدورة التي تنظمها لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر بمباراة بين مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية ومجموعة من أساتذة هيئة التدريس بكلية الهندسة لتصبح المباراة الافتتاحية للدورة الرمضانية، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة، المهندس كريم عزت، المهندس محمد الرشيدى، المهندس محمد السعدي، المهندس محمد قبيصي، والمهندس محمد سعيد، وأعضاء هيئة التدريس الدكتور احمد نجيب والدكتور محمد دياب والدكتور محمد النقيب.

وأبدى الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة سعادته لانطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثالث بمشاركة عدد كبير من فرق المهندسين وأشاد بدور لجنة الشباب بالنقابة خلال العامين السابقين في دعم شباب المهندسين.

وأضاف المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب، أن النقابة تفتح أبوابها دائماً لدعم الشباب في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل، وأكد أن إقامة الدورات الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة وتشجعهم على المشاركة في الأنشطة النقابية المختلفة.

ومن جانبه أشاد الكابتن أحمد عادل لاعب نادي الأهلي والاتحاد السابق بتنظيم مثل هذه البطولات وأبدى سعادته للمشاركة في افتتاح الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين بالإسكندرية وبمشاركة عدد كبير من المهندسين.