حضور جماهيرى كبير بالدورة الرمضانية لمركز شباب سنباط فى الغربية.. صور

الغربية محمد طارق

شهد ملعب مركز شباب سنباط في محافظة الغربية، حضورا جماهيريا كبيرا من جميع المراحل العمرية المختلفة، لمشاهدة مباريات الدورة الرمضانية الأشهر داخل المركز، والتي يشارك بها العديد من الفرق الشبابية من جميع القرى المحيطة.

وقال عبد الحكيم سلام رئيس اللجنة المنظمة لـ"اليوم السابع": الدورة شهدت مشاركة 24 فريقا، من 23 قرية، تم تقسيمها على 8 مجموعات، وحاليًا نلعب في دور الـ 8، وتم تحديد النهائي بعد العيد بأيام قليلة، نظرًا للمشاركة الكبيره في هذه الدورة من كافة الفرق والمراكز.

وأضاف أن هذه البطولة الكرويه تقام سنويا في شهر رمضان من كل عام، وتعد من أكبر البطولات بنطاق مراكز الشباب في الغربية، وتستقبل المئات من المتابعين لها من الشباب من كافة قرى المركز، وتضيف بهجة لأجواء شهر رمضان.