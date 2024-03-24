تعرف على طرق علاج الارتجاع الحمضي فى رمضان

كتبت إيناس البنا

ارتجاع المريء هو حالة تؤثر على عملية الهضم، يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء، مما قد يسبب عدم الراحة عن طريق تفاقم الأعراض مثل ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

وخلال ساعات الصيام في رمضان يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول أطعمة معينة إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء، بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات في عادات الأكل، وتناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم، والاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، بالإضافة إلى الضغط على سعة المعدة المحدودة عن طريق استهلاك طعام أكثر مما هو مطلوب، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

ما يجب تجنبه

وفقا لموقع " انديا اكسبريس"، خلال شهر رمضان، هناك العديد من الأطعمة أو المشروبات التي يتم تناولها بشكل شائع والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء أو تفاقمها، من الضروري للأفراد الذين يعانون من ارتجاع المريء أن يضعوا في اعتبارهم خياراتهم الغذائية لإدارة حالتهم بشكل فعال."

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل واللحوم الدهنية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والشوكولاتة وكذلك المشروبات الغازية هو المفتاح لتجنب الارتجاع الحمضي وعدم الراحة في الصدر.

ماذا تتناول لتجنب ارتجاع حمض المعدة؟

هناك بدائل صحية للاختيار من بينها، وتشمل هذه الأطعمة الغنية بالقلويات مثل السلطات والمكسرات والبطيخ والموز، يمكن للأفراد الذين يعانون من ارتجاع المريء أن يساعدوا في تقليل ارتجاع الأحماض والانزعاج وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تأكد من تناول الطعام بكميات صغيرة، والمباعدة بين الوجبات، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، ولمنع الانتفاخ وعسر الهضم، يمكنك أيضًا إضافة الحبوب الكاملة والفاصوليا والبقول إلى نظامك الغذائي.

حافظ على رطوبتك

عند الصيام خلال شهر رمضان، لا يمكن المبالغة في أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم، يلعب السحور والإفطار أدوارًا حاسمة في التحكم في شرب الماء ومنع الجفاف طوال اليوم".

السحور، هو وجبة يتم تناولها قبل الفجر قبل بدء الصيام، فهو يوفر فرصة لترطيب الجسم وتجديد السوائل بعد ليلة من الصيام، تناول الأطعمة المرطبة مثل الفواكه والخضروات والسوائل مثل الماء أو شاي الأعشاب أثناء السحور يمكن أن يساعد الأفراد على البقاء رطبًا خلال ساعات الصيام.

