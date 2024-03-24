اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالسنغال

الأحد، 24 مارس 2024 11:59 ص
بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالسنغال انتخابات السنغال
أ ش أ

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فتحت مراكز الاقتراع في السنغال أبوابها اليوم الأحد أمام أكثر من سبعة ملايين شخص؛ لانتخاب الرئيس الخامس للبلاد.


وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم، أن 19 رجلا وامرأة واحدة ترشحوا لمنصب رئيس البلاد بينهم أمادو با رئيس وزراء حكومة ماكي سال، وباسيرو ديوماي فاي المؤسس المشارك لحزب "باستيف" المنحل للمعارض عثمان سونكو، وإدريسا سيك رئيس وزراء سابق، وخليفة سال عمدة داكار السابق.


وبحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فإنه من المقرر أن تكون انتخابات اليوم رابع انتقال ديمقراطي للسلطة في السنغال منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، وهي أيضًا أول تصويت دون وجود شخص بارز في الاقتراع منذ فرض حدود على فترات الولاية، حيث لا يوجد مرشح واضح بين المرشحين الـ 19.







السنغال

انتخابات السنغال

ماكي سال

الانتخابات فى السنغال




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