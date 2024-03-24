الأرصاد: سقوط أمطار اليوم واستقرار فى الحالة الجوية غدا

كتب ـ محمد عبد المجيد

توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي وجود سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم والتي تحجب أشعة الشمس وتؤدي إلى انخفاض في قيم درجات الحرارة، حيث تشهد العظمى في القاهرة الكبرى العظمى 20 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، من تقديم الإعلامية دينا شرف، أنّه هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

وأشارت إلى وجود نشاط في سرعات الرياح من 30 إلى 40 كيلو مترا في الساعة، خاصة في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومحافظات الصعيد، كما أنها مثيرة للرمال والأتربة في محافظات البحر الأحمر.

وأكدت أنها حالة جوية سريعة مدتها اليوم، وبدءا من غد الإثنين، تتلاشى فرص سقوط الأمطار، مع ارتفاع في قيم درجات الحرارة، ومع نهاية الأسبوع تصل درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية في القاهرة .