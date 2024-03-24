اليوم السابع
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الأحد، 24 مارس 2024 07:14 م
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أكبر حفل إفطار بمدينة الأسمرات.. 1000 صائم متجمعين فى الخير.. فيديو

الأحد، 24 مارس 2024 07:00 م
أكبر حفل إفطار بمدينة الأسمرات.. 1000 صائم متجمعين فى الخير.. فيديو أكبر حفل إفطار الآن بمدينة الأسمرات
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت المدينة الشبابية بمدينة الأسمرات بالقاهرة تنظيم حفل إفطار 1000 صائم، ضمن فعاليات قوافل السعادة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية بخطورة المخدرات، كما سيقام بالمدينة الشبابية بالأسمرات حفلا للإنشاد الدينى وستمر سيارات بشوارع المدينة لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال.


وسيتم تنظيم عدة فعاليات مختلفة منها ورش حكي للأطفال للتوعية بمخاطر الإدمان، وكذلك رسم وتلوين وجوه الأطفال بأعلام مصر وفلسطين وغيرها من الرسومات الكرتونية، بالإضافة إلى فقرات إنشاد ديني، والأراجوز، وكذلك الإفطار المجمع، ثم سيارة المبادرة التي تنقلت داخل الشوارع لتوزيع الهدايا ووجبات الإفطار على المواطنين.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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أكبر حفل إفطار  الآن بمدينة الأسمرات
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أكبر حفل إفطار  الآن بمدينة الأسمرات

 

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أكبر حفل إفطار  الآن بمدينة الأسمرات

 

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أكبر حفل إفطار  الآن بمدينة الأسمرات

 

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أكبر حفل إفطار الآن بمدينة الأسمرات






حياة كريمة

مؤسسة حياة كريمة

مبادرة قافلة السعادة

التحالف الوطني




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