أسعار الدواجن اليوم في الأسواق الأحد 24 مارس 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 24 مارس 2024 بعد ارتفاع ملحوظ بسبب زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 95 إلى 96 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 105 إلى 110 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 117 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 85 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها والكتكوت الأبيض 24 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.