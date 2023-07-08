بروتوكول تعاون بين النقابة العامة للبنوك ونظيرتها القبرصية لتبادل الخبرات

كتبت آية دعبس

وقعت سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، في ختام زيارتها لقبرص بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون النقابي الثنائي مع نقابة البنوك القبرصية.

وقال بيان للنقابة اليوم السبت، إن البروتوكول تضمن خطوات التعاون المشترك بين الجانبين والإطار الزمني لتنفيذه، وأكد الجانبان من خلال البروتوكول على قوة الروابط التاريخية بين المنظمتين، مثمنين الخطوات الجادة التي اتخذها الجانب المصري برئاسة النائبة سولاف درويش لصالح العاملين في هذا القطاع، كما اكدا علي التعاون وتبادل الخبرات، والتنسيق في القضايا المشتركة في المحافل الدولية.

وأكد ممثلو العاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بمصر وقبرص على تعظيم التعاون المشترك بين المنظمين لخدمة قضايا العمل والتنمية، ولتنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين الدولتين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وخريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، والدفع باليات التعاون الثلاثى مع جمهورية اليونان.

وأشادت سولاف درويش خلال اللقاء بالتعاون المصرى فى ضوء الصداقة بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص والتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لاسيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائى مثمنة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر وقبرص فى مختلف المجالات بصفة عامة، وفى القضايا والملفات المتعلقة بالعمل والعمال.

كما أشادت النائبة سولاف درويش بمواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، مؤكدة حرص النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية على التعاون مع نظيرتها القبرصية لدعم جميع الملفات والقضايا المتعلقة بقضايا العمل والبنوك داخل مصر وقبرص.