اليوم السابع
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مواعيد تشغيل المترو طوال شهر رمضان.. تعرف عليها

السبت، 23 مارس 2024 09:00 ص
مواعيد تشغيل المترو طوال شهر رمضان.. تعرف عليها مترو - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى طوال شهر رمضان المعظم، حيث تم تعديل المواعيد تيسيراً علي جمهور الركاب، وذلك بالخطوط الثلاثة التى تجوب اغلب مناطق القاهرة الكبرى . 
 
مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان كالتالي : 
  
- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.
 
- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.
 
- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.
  
- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.






المترو

مواعيد المترو فى رمضان

مترو الانفاق

مواعيد المترو

مواعيد مترو الانفاق في رمضان



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