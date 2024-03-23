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مسلسل محارب الحلقة 13.. ناهد السباعى تتعرض لصدمة نفسية عنيفة

السبت، 23 مارس 2024 09:31 م
مسلسل محارب الحلقة 13.. ناهد السباعى تتعرض لصدمة نفسية عنيفة ناهد السباعى
كتب محمد شرقاوى

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تعرضت الفنانة ناهد السباعى في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، لصدمة نفسية عنيفة، بعد أن علمت بأن والدها في العناية المركزة، وزوجها متهم في قضية قتل.

يلتقي محمود الليثي "مصدي"، بشقيق محارب إبراهيم ويتحدث معه ويكشف له أنه لا يوجد أحد في المنزل، ويلمح له بمن أخرجه من تهمة المخدرات يذهب لهم ويسأل عن مكان شقيقته ومحارب وتركة وذهب مصدي.

يعرض مسلسل محارب الحلقة 12 بطولة حسن الرداد، اليوم الجمعة على قناة CBC فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

استيقظت الفنانة ناهد السباعى وهى تتوجع من بطنها ورشقت دماء من فمها، في الحلقة الثانية عشر من مسلسل محارب، ونظرت إلى شقيقة حسن الرداد "محارب"، وقامت بخنقها، والأخري تقاوم وتحاول أن تفلت منها، وتنتهى الحلقة.

 







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