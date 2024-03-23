ماذا قال وزير قطاع الأعمال خلال زيارته أحد فروع عمر افندى؟ 5 معلومات تجيب

كتب عبد الحليم سالم

تعاني شركة عمر أفندى إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق من صعوبات تتعلق بالديون، وعدم توافر سيولة كاملة؛ لتحقيق انطلاقة جديدة للشركة وتطوير الفروع وتحسين معدلات الأداء، وفى سبيل دفع العمل بالشركة تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مؤخرا أحد فروع شركة عمر أفندي بميدان الحجاز بمنطقة مصر الجديدة، تعرف على رسائل الوزير خلال زيارته للفرع وطلباته من الشركة.

1 – طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير نظم العمل.

2 - الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة لتطوير فروع التجارة الداخلية، حيث إن هناك انفتاحا على جميع أنواع الشراكات والتعاون في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.



‎ 3 - الوصول إلى الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركات التابعة ومن بينها فروع شركات التجارة الداخلية.

4 - تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة لتطوير هذه الفروع.

5 - تعظيم عوائدها وحسن إدارتها، خاصة في ظل ما تتمتع به من مواقع متميزة وانتشار على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما تمتلكه من علامات تجارية شهيرة وعريقة.





‎ جدير بالذكر أن "عمر أفندي" هي سلسلة متاجر حكومية مصرية تأسست عام 1856 في القاهرة، وتعد من أعرق وأشهر السلاسل التجارية. وتتبع حاليا الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتعمل الشركة في مجال التجارة الداخلية من خلال العديد من الفروع على مستوى الجمهورية.