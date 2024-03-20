كل ما تريد معرفته عن تطوير مصانع الدلتا للصلب بشراكة دولية فى 6 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تتواصل عملية تطوير وتحديث مصانع الدلتا للصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تفقدها مؤخرا الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام للوقوف على المستجدات فى المصانع تعرف على التفاصيل فى



2- تشمل الشركة مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب و الزهر ومعامل التحاليل الكيميائية والميكانيكية.

2- تم تفعيل التعاقد مع إحدى الشركات الدولية لإدارة وتشغيل مصانع البليت لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة.

3- سيتم توفير مستلزمات الصناعة من الخردة وغيرها، مع الحفاظ على العلامة التجارية للشركة "دلتا"، خاصة في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

4- سيتم الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة والتي تبلغ 500 ألف طن مع الالتزام ببرامج الصيانة واستمرارية الإنتاج، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وفتح أسواق جديدة،

5-التعاقد يضمن تحقيق أرباح سنوية تصل إلى 600 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى نسبة من العوائد بالدولار وضمان تشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى.



6- الدلتا للصلب شهدت مؤخرا تنفيذ مشروع تطوير لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنويا ما يعادل نحو 10 أمثال الطاقة الإنتاجية السابقة، إلى جانب إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا والتي تمثل أيضا 10 أضعاف طاقة المسبك القديم.