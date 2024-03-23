كيف تستفيد الأعمال الصغيرة من الذكاء الاصطناعى؟.. الغرفة الأمريكية تجيب

كتب عبد الحليم سالم

ينتشر الذكاء الاصطناعى AI بشكل كبير حول العالم، وبات مصدرا مهما لتطوير وتحديث وتنمية الأعمال، سواء في الشركات الكبيرة، أو حتى في الشركات والأعمال الصغيرة في ظل ما يتيحه من إمكانيات ومعلومات.

وذكر الموقع الرسمي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تغيير طريقة عملنا بسرعة كبيرة - ويغير طريقة قيامنا بأعمالنا.

أشارت الغرفة إنه سيتم تنظيم لقاء يوم الخميس المقبل 28 مارس بحضور نخبة من الخبراء في هذا المجال الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي لدعم أعمالهم وتوسيع نطاقها خلال فترة حرجة من الابتكار.

وأوضح أنه خلال اللقاء سيتم الإجابة عن العديد من التساؤلات منها، ما هو الذكاء الاصطناعي حقًا وأكثر الطرق التي يتم استخدامه بها في كل مكان في الوقت الحالي؟.

والطرق العملية التي يمكنك من خلالها دمج هذه التكنولوجيا في عملك، وبعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية البدء في استخدامها اليوم، علاوة على تساؤل إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة وما بعدها (وماذا يمكن أن يعني ذلك لشركتك).