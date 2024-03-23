ضبط لحوم وكبدة فاسدة خلال حملات للطب البيطرى بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان، حملة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بالأسواق، وتمكنت من ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى داخل هايبر ماركت شهير بمدينة أسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 32 كيلو لحوم بقرى و8 كيلو كبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير مخالفات غش تجارى، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة وتحرر محضر جنح قسم أول وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

شارك فى الحملة، الدكتور صلاح إسماعيل، بقسم التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى والدكتورة أسماء سلامة، مفتش بيطري بالإدارة، تحت إشراف الدكتور مدحت رمزي رياض، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسوان وتنسيق الدكتورة سهام زاهر، مدير إدارة المجازر والدكتور إبراهيم فتح الله، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع مفتشى جهاز حماية المستهلك.

يذكر أنه تم ضبط مخالفات متكررة بسلسلة الهايبر ماركت الشهيرة بأسوان من خلال حملات تفتيشية أثبتت وجود لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بناء على شكاوى من مواطنين، بإصابتهم بحالات تسمم بعد تناولهم تلك الأغذية الفاسدة، وتحررت مخالفات سابقة.



حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم (1)



حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم (2)



حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم (3)



حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم (4)



حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم (5)