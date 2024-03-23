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بوتين يصف هجوم موسكو بالإرهابى الدموى.. ويؤكد اعتقال جميع المنفذين

السبت، 23 مارس 2024 02:37 م
بوتين يصف هجوم موسكو بالإرهابى الدموى.. ويؤكد اعتقال جميع المنفذين بوتين
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب للموطنين اليوم السبت، الهجوم في قاعة مدينة كروكوس بمدينة موسكو بالإرهاب والدموي، مؤكدا اعتقال جميع مرتكبي الهجوم في واحتجازهم.

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهى التجارى فى ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 143 قتيلا.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اعتقال أشخاص في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، مشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجارى فى ضواحي موسكو.

وقالت وكالة "تاس الروسية" نقلا عن الخدمة الصحفية للكرملين، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين شاركوا في الهجوم.







بوتين

هجوم موسكو

الهجوم على موسكو

روسيا

الرئيس الروسي

الهجوم في قاعة مدينة كروكوس




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