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ارتفاع عدد ضحايا هجوم كروكس فى موسكو لـ143 قتيلا

السبت، 23 مارس 2024 01:23 م
ارتفاع عدد ضحايا هجوم كروكس فى موسكو لـ143 قتيلا هجوم موسكو
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهى التجارى فى ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لـ 143 قتيلا.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اعتقال أشخاص في مقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا، مشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجارى فى ضواحي موسكو.

وقالت وكالة "تاس الروسية" نقلا عن الخدمة الصحفية للكرملين، إن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، من بينهم 4 إرهابيين شاركوا في الهجوم.







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هجوم روسيا

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موسكو

هجوم كروكس في موسكو




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