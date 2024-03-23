النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائى على انتخابات نقابة المحامين

كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

تجرى اليوم انتخابات اختيار نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، بمشاركة 612 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، و1072 موظفاً بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

حيث قامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بتشكيل عدد 37 لجنة عامة و 488 لجنة فرعية، تستقبل المحامين أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم ما يقارب 322000 محامي على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 262 مرشح، وذلك على مقعد النقيب و28 مقعدًا لمجلس إدارة النقابة مقسمة إلى "25 مقعد محاكم استئناف – 3 مقاعد إدارات قانونية".