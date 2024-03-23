المفتى ومجلس حكماء المسلمين يدينون الهجوم الإرهابي في العاصمة الروسية موسكو

كتب لؤى على

أدان الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى المسلَّح الذى وقع بقاعة كروكس سيتي هال بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، والذى أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

وأكد مفتى الجمهورية فى بيانه، اليوم السبت، على رفض الشريعة الإسلامية لأى لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى فى أرضه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الإنسان بنيان الله فى أرضه .. ملعون من هدمه»، مشيرًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان.

وأوضح المفتى أن عمليات القتل والتدمير تعكس تعطُّش الجماعات والتنظيمات الإرهابية لإراقة دماء الأبرياء الآمنين فى كل مكان.

وتوجَّه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لدولة روسيا؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وفى نفس السياق، أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهجوم الإرهابى الذى وقع فى مركز تجارى فى العاصمة الروسية موسكو، وأدَّى إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابتهم.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التى تتنافى مع تعاليم كافَّة الأديان والشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية التى تجرِّم العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.



وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازى إلى روسيا؛ حكومةً وشعبًا ولأهالى الضحايا وأُسرهم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.