الداعية خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

كتب ـ لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن حلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة: وتعليقا علي ما قيل في الحلقة الثانية عشرة من برنامج نور الدين لفضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أقول: صدق الإمام" نحن نعبد الله بشروطه لا بشروطنا".

1- سؤال (لماذا الشرط بأن ترتدي المرأة الحجاب عند الصلاة؟)

- ما أجمل العلم عندما يشرحه عالم وفقيه معاصر كالأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله وعلمنا من علمه.. فلقد رد علي سؤال هذه الطفلة بإجابة جميلة بقوله "لأن الله يريدنا أن نتعبد له ونحن في أبهى وأكمل صورة فنحن نتعبد لله بشروطه جل وعلا ليس بشروطنا نحن".

- ولعل اكثر ما أعجبني في كلام فضيلته هذا هو أنه يؤصل عند الصغار أهم مبدأ من المبادئ التي نحتاجها لمقاومة الأفكار الشاذة وهو "أننا عبادا لله بشروطه وليس بشروطنا".

2- سؤال (هل يجوز أن تقف البنت إماما في الصلاة؟)

- لعل كثير ممن اعتادوا علي سماع الرأي الواحد والخطاب الديني الواحد قد تفزعهم إجابة كهذه .. ولكن إجابة فضيلة الدكتور علي جمعة جاءت ليست للمفاجأة فقط .. بل لتعلم الناس ما قد يجهلونه .. فأجاب فضيلته "نعم يجوز طالما كان تصلي بيهن كلهن بنات ونساء"، وهذا عين الصواب كما جاء من حديث أم ورقة وغيرها من أقوال الفقهاء.

3- سؤال (كيف صلي رسول الله بالأنبياء في الإسراء والمعراج ولم تكن الصلاة قد فرضت؟)

- أجاب فضيلته ببساطة شديدة وخلفية دعوية رائعة .. فلم يتطرق فضيلته إلي تفاصيل قد لا يستوعبها عقل هذه الفئة العمرية حيث قال "إن الصلاة كانت موجودة منذ زمن بعيد وفي عصر أنبياء الله كلهم لذلك كانت صلاة سيدنا رسول الله بالأنبياء أمر ليس بجديد عليهم "صلوات الله عليهم أجمعين" غير أنهم جميعا مأمورون باتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4- سؤال (لماذا نصلي علي الطفل المتوفي صلاة جنازة علي الرغم من أنه لم يذنب أصلا؟)

- أجاب فضيلته في نقاط محددة وواضحة حيث بين أن شرط صلاة الجنازة ليس الذنب من عدمه إنما الشرط هو دخول الإنسان إلى الدنيا صارخا فهو أمر تعبدي لاعلاقة له بذنب عبد من عدمه.

5- سؤال (هل السرحان المعتاد في الصلاة يجعلها غير مقبولة؟)

- أحسن فضيلة الدكتور علي جمعة في جوابه هذا بأن بين ووضح بشكل بسيط الفارق بين كسب الأجر في العبادة وإسقاط الفريضة .. حيث قال إن الإنسان له أجر الصلاة بقدر ما عقل منها كما جاء في الحديث وهنا يشير فضيلته إلي أن أهم شىء هو أداء الصلاة لإسقاط الفريضة أولا ثم ندعو الله أن يتقبلها ويرزقنا ثوابها وأجرها.

6- سؤال (لماذا فرضت الصلاة في السماء في الإسراء والمعراج؟)

- هنا جاء دور الشيخ المعلم والمربي ليظهر لنا أهمية وقيمة أن يتولي أحد أكابر العلماء تصحيح المفاهيم التي فهما كثير من الناس بشكل غير صحيح حيث قال فضيلته "هذه معلومة مغلوطة الصلاة فرضت في الأرض ولم تفرض في السماء" .. وهذا معلوم حيث إن الصلاة كانت مفروضة علي رسول الله وحده وكانت كالنافلة لبقية المسلمين وذلك قبل الإسراء والمعراج ... وبعد المعراج فرضت علي باقي المسلمين الصلوات الخمس كما جاء في الحديث.