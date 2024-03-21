خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لخمسة قضايا هامة ببرنامجه نور الدين

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أكدت على عدد من الأمور الهامة: وتعليقا علي ما قيل في الحلقة الحادية عشر من برنامج نور الدين لفضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (حكم عمليات التحول الجنسي؟)

- أحسن الله إليه مولانا فضيلة الإمام العلامة الشيخ الدكتور علي جمعة في إجابته علي هذا السؤال بقوله "جائزة بشروطها"

وبهذه الإجابة يتضح لنا أهمية الفقه في كل أمور حياتنا، فقد يظن أحدهم لأول وهلة أن هذه العمليات لا تجوز بل وقد يفتي أحدهم بذلك تبعا لهوي شخصي أو أتباع لرأيه فقط .. وهذا عين الخطأ لذلك عندما افتي مولانا الإمام علي جمعة بما قاله إنما حد وقيد هذا بشروط إجراء تلك العمليات التي لا تتم الا بعد موافقة لجنة عليا تضم خبراء من الطب والافتاء والقانون لتقرير تحقق شروطها من عدمه.

2- سؤال (كيف نتعامل مع الشخص الشاذ جنسيا؟)

- اجابة فضيلة الدكتور علي جمعة أن هذا الشخص يحتاج الي المساعدة والدعاء له .. وقد أحسن فضيلته عندما وضح للجميع بقوله هذا .. لعرف الناس ان الإسلام يبغض المعصية .. ولكنه قد لا يبغض العاصي إذا ما علم أنه يحتاج فعلا لمساعدة حقيقية كمدمن المخدرات والشذوذ وغيرها مما يستوجب العلاج النفسي والدعم التوعوي الديني المستنير.

3- سؤال (بعض الشركات العالمية تجبر موظفيها بحسن التعامل مع الشاذ جنسيا فكيف نتعامل مع هذا؟)

أجاب فضيلته بأنتا كمسلمين نتعامل مع جميع الناس بشرط الا يتعرض لي وألا يضايقني بفرض أفكاره الخبيثة علينا ولكن للأسف هذا مالا بحدث. وهذا فعلا ماتراه واقعا حولنا فهم يحاولون فرض فكرهم الشاذ المسموم علي من حولهم حتي الأطفال من خلال التسلل الي برامجهم وكتبهم وحتي العابهم وهذا مالانقبله ونرفضه ونقاومه يفكر دعوي مستنير يرد ويوضح ويظهر رقي النفس البشرية التي خلقها الله تعالي في أحسن تقويم.

4- سؤال (بعض الناس في الغرب يرجون لفكرة أن الشذوذ أمر طبيعي بدليل وجوده في الطبيعة فبماذا نرد علي ذلك؟)

- سؤال كهذا قد لا يستطيع بعض اصحاب العلم الإجابة عليه لذلك كما قان سابقا في غير موضع أن العالم أو الشيخ ممن يتعرض للدعوة بين الناس وجب عليه أن يكوم واسع الاطلاع والثقافة والمعايشة لواقع وحال الناس ولا ينزل ويكتفي بعلمه فقط .. وهذا ما ظهر جليا في ما أجاب به هذا الفقيه العالم مولانا الشيخ الدكتور علي جمعة بنبوغ وحنكة لانراها كثيرا هذه الأيام .. فأجاب بقوله " في اكتر من ٣٧ الف نوع حشرة .. منهم نوع واحد هو اللي عنده هذا الشذوذ فهل يكون هذا الاستثناء هة الاصل؟؟ .. وهناك الالف انواع الحيوانات منها فقط الخنزير الذي لديه هذا النوع من الشذوذ ... فهل نأخذ هذا النوع وحده .. ونترك وفاء الكلب والحصان وغيرها ؟؟"

- وانا اقول منطلقه مما قاله مولانا الإمام أن البشر لا يأخذون قواعدهم من الحيوانات اصلا .. إنما نأخذ الأخلاق من ديننا ومن نبينا فأصلا فلا يوجد اي دين سماوي يدع الي مثل هذا الشذوذ إنما هو انحراف اخلاقي لايتفق مع طبيعة خلق الله للجنس البشري.

- ومن اجل ماقاله مولانا الشيخ الفقيه د. علي جمعة قوله وتحذيره لكل من يسمع ويري أن هناك مليارات الدولارات تنفق لدعم وترويج ونشر الشذوذ الجنسي في كل مكان فمن بين اكثر من ١٠٥ كنيسة كبري خرج عنهم حوالي ٣ أو ٤ ليدعموا نشر هذا الفكر مقابل مليارات الدولارات .. وباقي الكنائس رفضت هذا ووقفت ضده وذلك لأنه أمر ضد عمارة الأرض ومصلحة الإنسان .. وعلي الإنترنت ومحركات البحث أيضا كان لهم بصمات التدريس الواضحة من خلال خداع الناس بوجود ابحاث علمية زائفة تثبت ان الشذوذ أمرا طبيعيا لكن ثبت انها كلها مجرد دجل علمي وخداع للناس لإيهامهم وتلويث المجتمعات بتلك الأفكار الشاذة المنكرة.

5-سؤال (ما هو الحكم الشرعي في الكتاب والسنة للشذوذ؟)

- أجاب فضيلته في وضوح أنه أمر محرم حرمه القران وحرمته السنة المطهرة الشريفة حيث ذكرت النصوص الشرعية من كتاب وكموسنة أن عقوبة هذا الأمر كان الإعدام والهلاك .. وفي هذا اكبر دليل علي تحريم هذا الفعل الملعون لذلك شدد الله تعالي في تحريمه تشديدا كبيرا .