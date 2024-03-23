البحث عن شاب غرقا فى منطقة شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة شاطئ النخيل غرب محافظة الإسكندرية، مصرع شاب غرقًا، وعلى الفور توجهت فرق قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الغرق البحث عن الجثمان، وسرعة انتشاله.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بوقوع حالة غرق لشاب فى العقد الثالث من العمر وجاري البحث عنه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة رفقة فرق قوات الإنقاذ النهري و سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حالة غرق منذ أمس ويدعي "سيف الدين رمضان" 21 سنة بمنطقة شاطئ النخيل دائرة القسم.



الشاب

من جانبه قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير فى الإسكندرية إنه تلقى اشارة تفيد بوقوع حالة غرق لشاب بشاطئ النخيل غربي المحافظة، وعلى الفور بدأ فى توجيه الدعوة لجميع غواصين الخير بالإسكندرية خاصة المقيمين فى الإسكندرية سرعة التوجه إلى موقع الحادث للمشاركة في عملية البحث عن الجثمان.

وأضاف قائد غواصين الخير بالإسكندرية، يرجى عدم التعجل فى نزول البحر فى ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.