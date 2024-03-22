انتشال 3 جثث من سيارة غارقة داخل ترعة فى مركز دشنا بقنا

قنا - صابر سعيد

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الجمعة، 3 جثث عثر عليهم داخل سيارة في ترعة بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد العثور على 3 جثث في حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثث.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثث إلي المستشفى فيما تتواجد قوات الإنقاذ النهري واستمرار البحث.