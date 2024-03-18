تقلبات الجو.. مكملات غذائية يجب تناولها لتحسين مناعتك وصحتك فى الربيع

كتبت فاطمة خليل

تلعب المكملات الغذائية دورًا مهمًا في معالجة بعض حالات نقص الفيتامينات والمعادن وتحسين الصحة العامة، ويعتمد الكثير من الناس على مكملات الفيتامينات والمعادن لتلبية احتياجات الجسم اليومية، ويجب عليك أيضًا التفكير في تناول المكملات الغذائية اعتمادًا على الطقس خلال أوقات معينة من السنة، خاصة في ظل تقلب الفصول، بحسب موقع تايمز ناو.

أيام قليلة ويبدأ فصل الربيع، لذا من المفيد التفكير في تناول مكملات الفيتامينات والمعادن مثل المكملات الغذائية المتعددة والمعادن، حيث أن بعض الأطعمة تحتوي على القليل من مصادر المغذيات الطبيعية.

يجب على الأشخاص تناول مكملات فيتامين د طوال العام وليس فقط خلال فصلي الربيع والشتاء. ويرجع ذلك إلى "نقص مصادر فيتامين د الطبيعية في النظام الغذائي (الأسماك الزيتية والبيض بشكل أساسي) وقلة عدد الأشخاص الذين يحصلون بشكل منتظم على أشعة الشمس الصيفية.

إن واقي الشمس، ومستحضرات التجميل ذات عامل الحماية من الشمس (SPF)، وتغطية الجلد - كلها تقلل من التعرض لفيتامين د.

وفيتامين سي من المكملات الغذائية الهامة التى تعزز مناعتك مع تقلب الفصول، وفي حين أن تناول فيتامين سي الموصى به هو 80 ملجم، فقد وجد أن تناول كميات أكبر بحوالي 500-1000 ملجم لمدة سبعة إلى 10 أيام يقلل من مدة نزلات البرد، ومن الأفضل تحقيق ذلك باستخدام المكملات الغذائية، خاصة تلك التي تحتوي أيضًا على الزنك.

سيحصل كل فرد على الكمية المطلوبة من فيتامين ب 12 من نظامه الغذائي إذا كان يتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأطعمة ويتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا يميلون إلى الإصابة بنقص فيتامين ب12. هؤلاء الأشخاص يجب أن يتناولوا مكملات فيتامين ب12 أو يستخدموا الخميرة الغذائية في وجباتهم.

فيتامينات ب الأخرى مثل ب1، ب2، ب6 والبيوتين مطلوبة للشعر الطبيعي والأظافر وإطلاق الطاقة وتنظيم الهرمونات وغيرها.

سوف تحصل على الكميات المطلوبة من الفيتامينات إذا اتبعت نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على اللحوم والأسماك والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان ومع ذلك، إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى هذه الأطعمة، فسوف تحتاج إلى المكملات الغذائية.