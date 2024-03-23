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إقبال كبير على انتخابات نقابة المحامين بمدينة الغردقة.. صور

السبت، 23 مارس 2024 12:54 م
إقبال كبير على انتخابات نقابة المحامين بمدينة الغردقة.. صور انتخابات نقابة المحامين بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهد مقر نقابة المحامين الفرعية في محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، إقبالا كبير منذ بداية بدء عمليات التصويت بانتخابات نقابة المحامين 2024، حيث تم فتح للجان منذ الساعة التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء،  تحت إشراف قضائي كامل .

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، ويصوت المحامون لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، واكدت نقابة محامين البحر الأحمر، هناك حرص على المشاركة فى الانتخابات .

من جانبه أكد مجدى سعيد نقيب المحامين بالبحر الأحمر، أن المحامين من لهم حق التصويت بالمحافظة 1623 ناخب، موزعين على 4 لجان، وأن تم إتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين بانتخابات النقابة لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

واوضح أن هناك 15 مرشحا يتنافسون على منصب النقيب العام ‏‎و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا. ‏

اعضاء نقابة المحامين،بالبحر الأحمر
اعضاء نقابة المحامين،بالبحر الأحمر

 

المستشار حسين ممدوح المسرف على الانتقالات بالغردقة
المستشار حسين ممدوح المشرف على الانتخالات بالغردقة
انتخابات نقابة المحامين بالغردقة
انتخابات نقابة المحامين بالغردقة
توافد المحامين للتصويت
توافد المحامين للتصويت

 







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