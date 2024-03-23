اليوم السابع
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إقبال متوسط على صناديق الإقتراع فى انتخابات نقابة المحامين بالمنيا

السبت، 23 مارس 2024 12:20 م
إقبال متوسط على صناديق الإقتراع فى انتخابات نقابة المحامين بالمنيا إقبال متوسط على صناديق الإقتراع
المنيا- حسن عبد الغفار

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شهدت لجان الاقتراع بمجمع محاكم المنيا، ومراكزها التسع، فى انتخابات نقابة المحامين والتى تجرى اليوم على مستوى الجمهورية، اقبالا متوسطا من المحامين للادلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم على مستوى أعضاء النقابة الفرعية أو الاستئناف ببنى سويف أو مقاعد النقابة العامة للمحافظات او النقيب العام لمحامين مصر.

من أبرز المرشحين على مستوى النقيب سامح عاشور النقيب الأسبق وعبد الحليم علام النقيب الحالى ونبيل عبد السلام نقيب محامى الإسماعيلية.

وتستمر أعمال التصويت حتى اغلاق باب الاقتراع فى مواعيدها المحددة، ففى اللجنة الثالثة الكائنه بمجمع محاكم المنيا التى يترأسها المستشار خالد هرماس، شهدت اقبالا متوسطا وشفافية وتنظيم فى استقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم وتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال العملية الانتخابية.

إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (1)
إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (1)

 

إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (2)
إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (2)

 

إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (3)
إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (3)

 

إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (4)
إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (4)

 

إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (5)
إقبال متوسط على صناديق الإقتراع (5)

 







انتخابات المحامين

نقابة المحامين

انتخابات نقابه المحامين

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محافظة المنيا




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