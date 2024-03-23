أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 23 مارس 2024

كتب ـ إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23 مارس 2024 بعد استقرار الأسعار في الأسواق عند مستويات 3020 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، في حين سجل السعر العالمي للذهب إغلاق أسبوعي عند 2165 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3451 جنيها.

عيار 21 يسجل 3020 جنيها.

عيار 18 يسجل 2589 جنيها.

عيار 14 يسجل 2013 جنيها.

الجنيه الذهب 24160 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية



أنهت الأونصة العالمية تداولات أسبوع مليء بالتذبذب على ارتفاع محدود، بعد أن شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي في الذهب نتيجة تغير في توقعات الأسواق تجاه مستقبل الفائدة الأمريكية، ولكن مع نهاية الأسبوع فقد الذهب جزء كبير من مكاسبه ليتطلع المستثمرون إلى الخطوة القادمة للذهب.

سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليغلق عند المستوى 2165 دولار للأونصة وذلك بعد أن وصل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2222 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2146 دولار للأونصة.



ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى تاريخي في اليوم التالي لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ولكنه تراجع من هذا المستوى بشكل سريع ليستمر في التراجع التدريجي حتى نهاية الأسبوع ليفقد جزء كبير من مكاسبه.

ونجح الذهب في البقاء فوق منطقة الدعم الهامة 2150 – 2145 دولار للأونصة، وهو ما يدعم إمكانية صعود السعر خلال الفترة القادمة من جديد، ولكن قد يسيطر الحياد على تداولات الذهب خلال الأسبوع القادم بشكل أكبر بعد أن تراجع الذهب سريعا ليتداول تحت المستوى 2200 دولار للأونصة بمجرد تسجيله المستوى التاريخي.